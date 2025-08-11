Bis zu 38 Grad vorhergesagt: Wo es diese Woche heiß wird

Den Menschen in Baden-Württemberg stehen heiße Tage bevor. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) sollen die Temperaturen in dieser Woche auf bis zu 38 Grad am Mittwoch und am Donnerstag klettern.

Vor allem in tieferen Lagen und in innerstädtischen Gebieten mit vielen Straßen und Beton soll es am Mittwoch heiß werden, sagte DWD-Meteorologe Marco Puckert. Am heißesten werde es wohl zwischen Pforzheim und Karlsruhe, bis hoch nach Mannheim sowie am Oberrhein. Aber: «Heiß wird es überall», sagte Puckert.

Für den Montag rechnete der DWD mit Sonne bei meist tiefblauem Himmel und Höchstwerten von 26 Grad auf der Alb und bis zu 32 Grad entlang des Rheins. Am Dienstag soll es laut DWD im Südwesten viel Sonnenschein geben, am Oberrheingraben häufig bis zu 36 Grad.

Abkühlung in Sicht?

Ist auch schon Abkühlung in Sicht? Am Donnerstag werden laut DWD in Teilen Nordbadens noch einmal bis zu 38 Grad erwartet. Auch dann sei keine schlagartige Abkühlung in Sicht, sagte Puckert mit einem vorsichtigen Blick auf die DWD-Modelle. Richtung Wochenende könnte es zumindest etwas weniger heiß werden und vielleicht auch lokal mal Gewitter oder Regenschauer geben, so der Experte.