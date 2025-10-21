Logo all-in.de
Wetter in Baden-Württemberg heute und diese Woche: Regen, Sturm und orkanartiger Wind

Orkanböen mit 130 km/h

Vorsicht vor Regen und orkanartigem Sturm - Das Wetter in Baden-Württemberg

Im Südwesten Deutschlands zieht ein kräftiger Sturm auf. So wird das Wetter in Baden-Württemberg heute, in den nächsten Tagen und diese Woche.
Von Redaktion all-in.de/dpa
    Das Wetter in Baden-Württemberg wird diese Woche stürmisch und regnerisch. Der DWD warnt vor orkanartigen Böen. (Symbolbild)
    Das Wetter in Baden-Württemberg wird diese Woche stürmisch und regnerisch. Der DWD warnt vor orkanartigen Böen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Thomas Warnack

    Am Dienstag und Mittwoch wird es nass, am Donnerstag pfeift der Wind dann richtig durchs Land. Auf dem Feldberg drohen orkanartige Böen - und auch im Flachland stürmt es kräftig.

    Starke Stürme ziehen in den nächsten Tagen über Baden-Württemberg auf. Dienstag und Mittwoch werden außerdem niederschlagsreiche Tage, wie ein Experte vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zum Mittwochabend nehmen die Winde demnach deutlich zu. 

    Stürmisches Wetter in Baden-Württemberg

    Am Donnerstag werden laut dem DWD-Sprecher orkanartige Böen auf dem Feldberg erwartet. Dabei können Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde erreicht werden. Auch in den niedrigeren Bereichen wird es stürmisch. In tieferen Lagen seien es zwischen 90 und 100 Kilometer pro Stunde.

    Ab Freitag und zum Wochenende hin lassen laut DWD die Böen nach. «Es geht noch weiter bergab mit den Temperaturen», so der DWD-Experte. Werden noch bis zum Donnerstag etwa 19 Grad im Breisgau erreicht, sind es dort ab Freitag nicht mehr als 13 Grad.

