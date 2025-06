Wetter in Baden-Württemberg: Bis zu 36 Grad und Gewitter im Südwesten

Erst kommt die Hitze, dann das Gewitter: In Baden-Württemberg wird es am Mittwoch zunächst noch einmal richtig warm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem im Westen vor Hitze. Demnach werden viel Sonne und Temperaturen bis zu 36 Grad am Rhein erwartet.

In der Nacht sollen dann einzelne Gewitter aufziehen. Im Bergland ist laut DWD mit starken bis stürmische Böen aus Südwest zu rechnen. Die Temperaturen sollen auf 21 bis 13 Grad sinken.

Am Donnerstag soll es wechselhaft werden: Der DWD kündigt Regenschauer, stürmische Böen und Gewitter an. Von der Ostalb bis zum Bodensee seien Unwetter und Starkregen zu erwarten. Die Temperaturen sollen auf 23 Grad im Bergland und bis 29 Grad im Kraichgau steigen.

Schauer und Gewitter sollen in der Nacht zum Freitag allmählich nachlassen und der Himmel immer mehr aufklaren. Nach letzten Regenfällen am Vormittag meldet der DWD für Freitag Sonne. Demnach werden Höchstwerte von knapp 30 Grad am Rhein vorhergesagt. Auch das Wochenende soll warm und trocken bleiben. Mit erwarteten Temperaturen von bis zu 33 Grad bringt der Samstag das passende Wetter für sommerliche Aktivitäten.