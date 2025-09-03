Wolkig, warm, wechselhaft - und ein bisschen Herbstgefühl

Wolken, Regen, Sonne - wer am Mittwochmorgen in Baden-Württemberg unterwegs ist, muss sich auf einen wechselhaften Wetterstart in den Tag einstellen. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Tag vielerorts oft wolkig, örtlich kann es sogar etwas regnen.

Im Laufe des Tages jedoch zeigt sich die Sonne von Süden her immer häufiger und es bleibt zunehmend trocken – beste Aussichten also für Nachmittagsausflüge. Besonders viel Sonne wird der Vorhersage zufolge in Oberschwaben und am Bodensee erwartet. Die Temperaturen steigen im Bergland auf Werte um 20 Grad, entlang des Rheins sind sogar bis zu 26 Grad möglich. Damit bleibt es für Anfang September angenehm warm.

Die Nacht zum Donnerstag gestaltet sich wieder wechselnd bewölkt, von Westen her können vereinzelt Schauer durchziehen. Die Temperaturen gehen dabei auf Tiefstwerte von 16 Grad am Rhein und bis zu 9 Grad im Allgäu zurück - also Jacke raus, denn es wird ein wenig herbstlich.