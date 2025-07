Wieder mehr Sonne im Südwesten

Nach einer Abkühlung durch Starkregen und Gewitter erwarten Meteorologen am Mittwoch mehr Sonne und weniger Wolken. Es bleibt in Baden-Württemberg meist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Im Bergland kann es bis zu 21 Grad warm werden, an den Flüssen Rhein und Neckar 26 Grad.

Das Intermezzo ist aber nur von kurzer Dauer, wie die DWD-Experten deutlich machen: Schon in der Nacht zum Donnerstag ziehen der Vorhersage zufolge von Südwesten her Wolken auf. Es kann Schauer und vor allem im Südschwarzwald und südlichen Oberrheingraben vereinzelt auch Gewitter geben. Die Tiefstwerte liegen in einer Spanne von 10 bis 16 Grad.

Schauer und Gewitter kommen wieder

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen viele Wolken, Schauer und Gewitter. Die Temperaturen erreichen 19 Grad in hohen Lagen und 25 Grad in der Kurpfalz.

Am Freitag soll es wechselhaft bleiben. Auch am Wochenende steht laut einer bundesweiten Prognose des DWD kein grundsätzlicher Trendwechsel auf dem Programm.