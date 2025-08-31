Hoffenheim verleiht Drexler erneut nach Nürnberg

Tim Drexler wird für diese Spielzeit vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim erneut an den Zweitligisten 1. FC Nürnberg verliehen. Der 20 Jahre Abwehrspieler, der bereits in der Rückrunde der Vorsaison auf Leihbasis 14 Partien für die Franken absolvierte, soll mehr Spielpraxis sammeln.

«Die erneute Leihe nach Nürnberg ist für Tim eine gute Möglichkeit, weiterhin Spielzeit auf hohem Niveau zu bekommen. Nach der Vorbereitung haben wir uns gemeinsam mit ihm aus mehreren Optionen wieder für den 1. FC Nürnberg als Leihpartner entschieden. Diese Kombination war bereits in der Vorsaison für beide Seiten positiv», sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou erhofft sich einige positive Effekte von Drexlers Rückkehr. «Obwohl Tim nur gut ein halbes Jahr bei uns war, hat er sowohl sportlich als auch menschlich Eindruck hinterlassen und perfekt zu uns ins Team gepasst», sagte er.