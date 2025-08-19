Sommerlicher Dienstag - dann wird es ungemütlich

Sonnig und sommerlich heiß - so wird das Wetter am Dienstag in weiten Teilen Baden-Württembergs. Bereits am Mittwoch müssen sich die Menschen im Land aber auf wechselhafteres Wetter mit Regen und Gewittern einstellen. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Zunächst herrscht demnach am Dienstag dank des Hoch Kyra aber noch bestes Ferienwetter: Die Höchstwerte liegen zwischen 26 Grad im Bergland und bis zu 32 Grad in den Niederungen am Rhein. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen.

Schauer und Gewitter am Mittwoch

Bereits in der Nacht zum Mittwoch sollen den DWD-Meteorologen zufolge von Süden her Wolken aufziehen. Im Laufe des Tages breiten sich von Südwesten her dann Schauer aus, am Nachmittag können auch Gewitter mit Starkregen auftreten. Trocken bleibt es vor allem vom Odenwald bis zur Ostalb.

Die Temperaturen reichen von 20 Grad im Hochschwarzwald bis 28 Grad an der Tauber. Auch in der Nacht zum Donnerstag lässt der Niederschlag in manchen Regionen nicht nach: Im Süden des Lands drohen demzufolge gebietsweise für mehrere Stunden Starkregen und Gewitter, im Südschwarzwald und Allgäu sind auch länger anhaltende Regenfälle möglich.

Auch der Donnerstag bleibt durchwachsen: Viele Wolken, Regen und örtlich Gewitter bestimmen der Vorhersage zufolge das Bild. Während im Bergland Temperaturen von 17 Grad erreicht werden, sind am nördlichen Oberrhein bis zu 23 Grad möglich. In der Nacht zum Freitag beruhigt sich das Wetter langsam – dann lässt der Regen nach und es lockert vielerorts auf.

