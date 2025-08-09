Logo all-in.de
Vorbereitung: Heidenheim mit erfolgreicher Generalprobe

Vorbereitung

Heidenheim mit erfolgreicher Generalprobe

Der 1. FC Heidenheim sammelt vor dem Pflichtspiel-Auftakt Selbstvertrauen. Bei der Generalprobe gelingt der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt ein Sieg gegen einen italienischen Erstligisten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Leonardo Scienza erzielte einen der beiden Treffer des 1. FC Heidenheim im Test gegen Parma Calcio.
    Leonardo Scienza erzielte einen der beiden Treffer des 1. FC Heidenheim im Test gegen Parma Calcio. Foto: Harry Langer/dpa

    Dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim ist die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel in dieser Saison geglückt. Die Heidenheimer gewannen gegen den italienischen Serie-A-Club Parma Calcio 2:1 (2:0). Die Treffer für den Gastgeber erzielten Verteidiger Tim Siersleben (31. Minute) und Offensivspieler Leonardo Scienza (42.).

    Die Pflichtspiel-Saison beginnt für den Club von der Ostalb am kommenden Samstag im DFB-Pokal mit dem Baden-Württemberg-Duell gegen den Bahlinger SC. Eine Woche später hat das Team von Trainer Frank Schmidt zum Auftakt der Bundesliga-Spielzeit den VfL Wolfsburg zu Gast.

