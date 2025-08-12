Wespe fliegt unter Brille von Autofahrerin - Unfall

Eine Wespe ist unter die Brille einer Autofahrerin geflogen und hat dadurch einen Unfall in Heidelberg ausgelöst. Die 74-jährige Frau griff sich reflexartig ihre Brille, um das Tier zu vertreiben, wie die Polizei mitteilte. Dafür ließ sie am Montagabend allerdings ihr Lenkrad los und kam von der Fahrbahn ab. Ihr Auto streifte dann einen Zaun und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Die Seniorin blieb bei dem Unfall unverletzt.

