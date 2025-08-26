Verkaufskandidat? Hoeneß voll des Lobes für Vagnoman

Trainer Sebastian Hoeneß hat ganz offensichtlich kein Interesse daran, dass Josha Vagnoman den VfB Stuttgart in diesem Sommer noch verlässt. Der 24-Jährige sei aus seiner Sicht «einer der besten Verteidiger in der Bundesliga», sagte der Coach der Schwaben, die an diesem Dienstag im DFB-Pokal beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig antreten.

Vagnoman galt lange Zeit als Verkaufskandidat - zumal sein Vertrag beim VfB nur noch bis Sommer 2026 läuft und die Stuttgarter ihn spätestens im Winter abgeben müssten, wenn sie noch eine Ablösesumme für ihn kassieren wollen. Womöglich verlängern sie den Kontrakt des gebürtigen Hamburgers, der bislang ein A-Länderspiel für Deutschland bestritten hat, nun ja aber sogar.

Zusätzliche Konkurrenz aus Frankreich

Vagnoman sei ein «Vollprofi», sagte Hoeneß. «Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Deswegen bin ich froh, dass er da ist.» Der Defensivmann, der beim VfB meist die rechte Seite beackert, sei «groß, kräftig, stark, schnell, ausdauernd», meinte Hoeneß. «Das athletische Profil findest du nicht so oft.» Dazu habe er auch ein «gutes Näschen» für offensive Aktionen.

In der vergangenen Saison war Vagnoman phasenweise völlig von der Rolle. Mit der Verpflichtung des Franzosen Lorenz Assignon von Stade Rennes schienen sich seine Chancen beim VfB im Sommer weiter zu verschlechtern. «Konkurrenz ist das, was wir brauchen», stellte Trainer Hoeneß aber klar. Nur so könne man als Mannschaft den nächsten Schritt nach vorn machen.