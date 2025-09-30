Polizei sucht nach zwei Kindern aus Lahr

Die Polizei sucht nach zwei vermissten Kindern aus dem badischen Lahr (Ortenaukreis). Ein fünfjähriger Junge und ein siebenjähriges Mädchen sollten am 16. September vom sozialen Dienst der Kommune wegen Kindesgefährdung in Obhut genommen werden, teilte die Polizei mit.

Doch die Mutter, ihr Lebensgefährte und die Kinder seien schon einen Tag zuvor nicht mehr auffindbar gewesen. Angehörigen zufolge hatten sie die Wohnung in Lahr mit Gepäck verlassen, wie die Ermittler berichteten.

Wo die Mutter, der Mann und beiden Kinder sich aufhalten, sei nicht bekannt. Hintergründe zu der mutmaßlichen Kindesgefährdung blieben zunächst offen.