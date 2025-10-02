ADAC warnt vor Staus am langen Wochenende

Beim Start in das lange Wochenende müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auch in Baden-Württemberg auf Staus einstellen. Wie der ADAC mitteilte, wird bereits ab Nachmittag mit viel Verkehr gerechnet.

Am Freitag ist der Tag der Deutschen Einheit – ein bundesweiter Feiertag. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Donnerstag bereits schulfrei. Zahlreiche Menschen dürften nach Einschätzung des ADAC das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub nutzen.

Viel Verkehr vor allem am Donnerstag und Sonntag

Wie der Automobilclub in einer bundesweiten Vorhersage berichtete, dürfte es die meisten Staus am Donnerstagnachmittag geben. Auch am Sonntag könnte es auf den Straßen voll werden. Relativ wenig Verkehr erwartet der ADAC am Samstag.

Zur Entlastung gelte am Freitag auf deutschen Autobahnen ein Fahrverbot für Schwerlastwagen von über 7,5 Tonnen.

Auf folgenden Fernstraßen ist im Südwesten laut ADAC in beiden Fahrrichtungen mit starken Behinderungen zu rechen:

Verkehr auch in Nachbarländern

Auch auf den Fernstraßen der Nachbarländer rechnet der Automobilclub mit starkem Reiseverkehr. «Insbesondere die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route sind staugefährdet», heißt es in einer Mitteilung.