Verkehrskontrollen: Polizei schreitet bei Poserszene-Treffen in Ulm ein

Polizei schreitet bei Poserszene-Treffen in Ulm ein

In der Nacht will sich die Poserszene an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg treffen. Doch die Polizei erfährt davon und ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort.
Von dpa
    Die Polizei führte Kontrollen in der Poserszene durch. (Symbolbild)
    Die Polizei führte Kontrollen in der Poserszene durch. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Einsatz in der Poserszene in Ulm hat die Polizei mehrere Anzeigen aufgenommen. Während des Einsatzes wurden 100 bis 120 Fahrzeuge der Szene zugeordnet, wie die Polizei mitteilte. Es werde nun wegen unnötigem Umherfahrens, Geschwindigkeitsverstößen, Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahrens mit einem nicht versicherten Kraftfahrzeug ermittelt. Unnötiges Umherfahren ist eine Ordnungswidrigkeit. Die Polizei könne sie feststellen, wenn jemand in Kreisen ohne Ziel fährt. Bei Treffen in der Poserszene komme es regelmäßig zu Schleuderfahrten und anderen Fahrmanövern.

