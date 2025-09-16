Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf Bundesstraße

Zwei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf einer Bundesstraße nahe Ochsenhausen (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Eine 69-Jährige habe zunächst wegen eines Autos, das eine Panne hatte, abgebremst, teilte die Polizei mit. Ein hinter ihr fahrender 63-Jähriger habe das übersehen und sei aufgefahren.

Nach dem Zusammenstoß sei das Auto des Mannes aus unklaren Gründen auf die Gegenspur gekommen. Eine dort fahrende 68-Jährige habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Die 68-Jährige und der 63-Jährige kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber geflogen. Die B312 war während der Unfallaufnahme knapp drei Stunden gesperrt.