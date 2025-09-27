Radfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto - Fahrer flüchtet

Ein Autofahrer hat einen Radfahrer mit seinem Wagen in Mannheim tödlich verletzt - und soll dann einfach weitergefahren sein. Andere Verkehrsteilnehmer versuchten noch, dem schwer verletzten 36-Jährigen in der Nacht zu helfen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Dennoch starb der Mann.

Der 36-Jährige hatte eine Straße an einem Fußgängerüberweg mit einem Rad überqueren wollen, hieß es. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mann mehrere Meter weit geschleudert. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.