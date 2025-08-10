Motorradfahrer weicht Reh aus und wird schwer verletzt

Beim Versuch einem Reh auszuweichen, hat sich ein Motorradfahrer bei Neuenstein im Hohenlohekreis überschlagen und schwere Verletzungen erlitten. Der 65-Jährige sei am Samstagabend nach rechts ausgewichen und in einen Grünstreifen gefahren, teilte die Polizei mit. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Demnach entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreisstraße komplett gesperrt.

