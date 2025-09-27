Logo all-in.de
Verkehr: Mann stolpert und gerät zwischen Straßenbahn und Bahnsteig

Verkehr

Mann stolpert und gerät zwischen Straßenbahn und Bahnsteig

Es war möglicherweise nur ein falscher Tritt an einer Straßenbahnhaltestelle. Doch für einen 47-Jährigen hat das schwere Folgen.
Von dpa
    Sanitäter bringen den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Sanitäter bringen den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Ein Mann ist in Karlsruhe zwischen Straßenbahn und Bahnsteig eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Der 47-Jährige sei ersten Erkenntnissen zufolge am Freitag gestolpert, als gerade eine Bahn an eine Haltestelle fuhr, sagte eine Polizeisprecherin. Um den Mann zu befreien, mussten Teile der Straßbahnverkleidung abgenommen werden. Sanitäter brachten den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus.

