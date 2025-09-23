Honauer Steige im Kreis Reutlingen nach Steinschlag gesperrt

Verkehrsteilnehmer, die den den Albaufstieg der Bundesstraße 312/313 bei Lichtenstein (Kreis Reutlingen) passieren wollen, müssen umplanen. Die sonst viel frequentierte Honauer Steige ist nach einem Steinschlag gesperrt, wie die Polizei mitteilt.

Nach dem starken Niederschlag habe sich Gesteinsmaterial gelöst und sei auf die Straße gestürzt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Reisende sollen über die sogenannte Stuhlsteige und Sonnenbühl-Genkingen fahren oder den Bereich weiträumiger umfahren. Die Holzelfinger Steige von Lichtenstein auf die Alb ist bereits seit längerem gesperrt.

Felsen auf Fahrbahn

Verkehrsteilnehmer hatten am Montagabend gemeldet, dass eine größere Zahl von Felsbrocken und Steinen auf die Fahrbahn gefallen sei. Die Straßenmeisterei hat die Fahrbahn geräumt. Das Gelände wird laut Polizei weiter überprüft. Wie lang die Sperrung andauert, war zunächst nicht absehbar.