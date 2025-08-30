Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Fußgänger mit drei Promille sorgt für mehrere Notrufe

Verkehr

Fußgänger mit drei Promille sorgt für mehrere Notrufe

Bremsmanöver auf der Bundesstraße: Ein betrunkener Fußgänger sorgt für Aufregung – und landet auf der Wache.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein. (Symbolbild)
    Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ohne Auto, aber dafür mit ordentlich Promille ist ein Mann auf der vierspurigen Fahrbahn einer Bundesstraße in Ravensburg unterwegs gewesen. Der 33-Jährige habe am Freitagabend für diverse Notrufe gesorgt, teilte die Polizei mit. Gegen ihn wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

    Gleich mehrere Autofahrer meldeten den betrunkenen Fußgänger auf der B32. Eine Autofahrerin berichtete, sie habe stark abbremsen müssen, um den Mann nicht zu erfassen. Kurz darauf stellten Beamte den 33-Jährigen und kontrollierten ihn. Ein Atemtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht und später an Angehörige übergeben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden