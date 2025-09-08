Frontalcrash – Vier Menschen mindestens schwer verletzt

Vier Menschen sind bei einem Unfall bei Weil der Stadt (Kreis Böblingen) mindestens schwer verletzt worden. Ein 84 Jahre alter Fahrer sei aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen und daraufhin frontal mit einem anderen Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Der 84-Jährige sei dabei lebensgefährlich verletzt worden. Seine 80-jährige Beifahrerin, der 58 Jahre alte Fahrer des anderen Autos sowie seine 54-jährige Beifahrerin seien schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Es sei ein Schaden von rund 90.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

