Elf Monate altes Kind verletzt - Fahrer missachtet Vorfahrt

Drei Menschen sind bei einem Unfall bei Münsingen (Kreis Reutlingen) leicht verletzt worden, darunter auch ein elf Monate altes Kind. Zudem sei ein Schaden von über 30.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Zuvor wollte demnach ein 79 Jahre alter Autofahrer nach links abbiegen und habe dabei die Vorfahrt einer 33-jährigen Autofahrerin missachtet.

Das Auto der Frau sei daraufhin auf die Gegenfahrbahn gedrückt worden und an der Leitplanke am linken Fahrbahnrad zum Stehen gekommen. Sowohl die Fahrerin, der Fahrer als auch das elf Monate alte Kind, welches mit der Frau unterwegs war, wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.