Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: E-Scooter-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Verkehr

E-Scooter-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Mann auf einem E-Scooter will in eine Straße abbiegen. Es kommt zu einem schwerwiegenden Zusammenstoß.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Rettungshubschrauber bringt den Mann in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Ein Rettungshubschrauber bringt den Mann in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Lebensgefährliche Verletzungen hat der Fahrer eines E-Scooters beim Zusammenstoß mit einem Auto in Gernsbach (Kreis Rastatt) erlitten. Der 41 Jahre alte Mann soll dem Auto beim Abbiegen die Vorfahrt genommen haben, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann ins Krankenhaus. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Der 41-Jährige werde verdächtigt, den E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein, so die Polizei.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden