Crash auf der A5 - Sieben Fahrzeuge bei Unfall beteiligt

Die Autobahn 5 ist am Mittag wegen eines Auffahrunfalls bei Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) kurzzeitig voll gesperrt worden. Man leite den Verkehr über den Standstreifen daran vorbei, teilte die Polizei mit. Zunächst war lediglich bekannt, dass wohl sieben Autos bei dem Unfall beteiligt waren. Es gebe jedoch keinen Rückstau und auch die Anzahl an Verletzten sei noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher.

