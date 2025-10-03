Auffahrunfall auf A5 - Sechs Menschen verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Achern (Ortenaukreis) sind sechs Menschen teilweise schwer verletzt worden. Ein 59 Jahre alter Fahrer habe das Ende eines Staus übersehen und sei mit einem Auto vor ihm zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei das Auto des Mannes gegen zwei weitere Fahrzeuge geprallt. Der entstandene Schaden belaufe sich auf rund 65.000 Euro. Drei der beteiligten Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst seien mit rund 45 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Die Autobahn sei für eine kurze Zeit voll gesperrt gewesen.

