A8 Richtung Karlsruhe nach Lastwagen-Brand weiter gesperrt

Nach dem Brand eines mit Fahrzeugen beladenen Lastwagens bleibt die Autobahn 8 bei Pforzheim in Richtung Karlsruhe bis voraussichtlich zum Abend gesperrt. Zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord seien Fräsarbeiten nötig, um den beschädigten Fahrbahnbelag zu erneuern, teilte die Polizei mit.

Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war bereits am Montagmittag wieder frei, dort hatte sich ein rund zehn Kilometer langer Stau gebildet.

Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 420.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge löste ein technischer Defekt das Feuer aus, wie die Polizeisprecherin sagte.