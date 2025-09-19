Logo all-in.de
Verkehr: A5 nach Unfall gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Verkehr

A5 nach Unfall gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen wird die A 5 voll gesperrt. Was ist passiert?
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Unfallaufnahme auf der A5 läuft noch. (Symbolbild)
    Die Unfallaufnahme auf der A5 läuft noch. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Nach einem Unfall ist die Autobahn 5 bei Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Richtung Heidelberg voll gesperrt worden. Auch ein Rettungshubschrauber ist derzeit im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

    An dem Unfall sollen demnach mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Ob es Verletzte gab, ist noch unklar. Auch zum Unfallhergang gibt es noch keine Informationen. Laut ADAC staut sich der Verkehr bereits auf fünf Kilometern.

