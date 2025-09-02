90 Jahre alter Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall

Ein hochbetagter Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall in Tuttlingen so schwer verletzt worden, dass er einige Stunden später an seinen Verletzungen gestorben ist. Der 90 Jahre alte Mann fuhr nach Polizeiangaben am Montagmorgen ungebremst in eine Einmündung hinein und stieß dort mit dem Auto einer 49-Jährigen zusammen. Die Frau hatte demnach Vorfahrt und noch erfolglos versucht, dem Radler auszuweichen. Der Mann, der einen Helm getragen hatte, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er laut Polizei in der Nacht nach dem Unfall starb.

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pedelec Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tuttlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis