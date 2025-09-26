18-Jährige rasen Polizei mit gestohlenem Auto davon

Zwei 18-Jährige haben in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) eine Grenzkontrolle der Bundespolizei durchbrochen und lieferten sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Die Verdächtigen hatten das Auto den Ermittlungen nach in der Schweiz gestohlen, wie die Polizei mitteilte.

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit seien die jungen Männer in der Nacht auf Freitag auf der Autobahn 5 Richtung Freiburg gefahren und dort durch das Stadtgebiet gerast. In Gundelfingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) nördlich von Freiburg sollen sich die Männer in einem Grünstreifen festgefahren und dann zu Fuß geflüchtet sein. Sie konnten nach dem Vorfall in der Nacht von der Polizei festgenommen werden.