Mann soll Kindern Ohrfeigen verpasst haben

Ein Hundebesitzer soll in Hausen im Wiesental drei Kindern Ohrfeigen verpasst haben. Polizeiangaben zufolge berichteten die Kinder zwischen acht und zehn Jahren, dass sie auf dem Nachhauseweg grundlos von einem Mann geschlagen worden seien. Der Mann habe einen hüfthohen Hund bei sich gehabt. Die Kinder erzählten ihren Eltern von dem Vorfall, worauf diese die Polizei informierten. Die Beamten identifizierten einen Verdächtigen. Der Grund für die mutmaßlichen Schläge ist einem Polizeisprecher zufolge Gegenstand der Ermittlungen.

