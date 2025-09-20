40-Jähriger stürzt mit Fahrrad und stirbt

In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist ein 40 Jahre alter Mann an den Folgen eines Fahrradunfalls gestorben. Der Fahrradfahrer sei ohne Fremdeinwirkung gegen einen Bordstein gefahren, teilte die Polizei mit. Erst einige Zeit nach seinem Sturz am Freitagabend sei er gefunden worden. Reanimationsversuche der Ersthelfer blieben jedoch erfolglos. Der Mann starb noch am Unfallort. Nach Angaben der Polizei hatte er keinen Helm getragen.

