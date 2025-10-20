Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Rettungswagen kollidiert mit Auto - fünf Verletzte

Unfall

Rettungswagen kollidiert mit Auto - fünf Verletzte

Ein Rettungswagen mit Patient an Bord fährt durch Heilbronn. Ein Autofahrer übersieht ihn. An einer Kreuzung stoßen die Fahrzeuge zusammen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Einsatzkräfte und ein Patient in einem Rettungswagen sind bei dem Unfall in Heilbronn verletzt worden. (Symbolbild)
    Einsatzkräfte und ein Patient in einem Rettungswagen sind bei dem Unfall in Heilbronn verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Beim Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen im Einsatz und einem Auto sind in Heilbronn fünf Menschen verletzt worden. Wie schwer, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Bei den Verletzten handelt es sich um einen Patienten und drei Einsatzkräfte im Rettungswagen sowie den Fahrer des Autos. Weitere Menschen befanden sich nicht in den Fahrzeugen.

    Der Rettungswagen war am Mittag mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen. An einer Kreuzung stieß er mit dem Auto zusammen. Dessen Fahrer hatte den Rettungswagen laut Polizei wohl übersehen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden