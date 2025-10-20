Rettungswagen kollidiert mit Auto - fünf Verletzte

Beim Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen im Einsatz und einem Auto sind in Heilbronn fünf Menschen verletzt worden. Wie schwer, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Bei den Verletzten handelt es sich um einen Patienten und drei Einsatzkräfte im Rettungswagen sowie den Fahrer des Autos. Weitere Menschen befanden sich nicht in den Fahrzeugen.

Der Rettungswagen war am Mittag mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen. An einer Kreuzung stieß er mit dem Auto zusammen. Dessen Fahrer hatte den Rettungswagen laut Polizei wohl übersehen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.