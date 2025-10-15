Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Mutter springt für Kind auf Straße – schwer verletzt

Unfall

Mutter springt für Kind auf Straße – schwer verletzt

Eine Mutter springt an einer Ampel aus Reflex ihrem davon geeilten Kind hinterher. Ein Autofahrer hat nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Was bisher bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus. (Symbolbild)
    Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Eine Mutter ist ihrem Kind auf eine Straße in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) hinterhergesprungen und dabei schwer verletzt worden. Das Kind sei zuvor bei Rot unvermittelt auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit. Die 39-jährige Mutter habe daraufhin reflexartig reagiert. Ein 61-jähriger Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können – und erfasst die Mutter.

    Ob das Kind ebenfalls getroffen wurde, konnte die Polizei nicht gesichert sagen. Die Mutter wurde in ein Krankenhaus gefahren, wie es hieß. Das Kleinkind habe Abschürfungen erlitten. Weitere Details gab es zunächst nicht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden