Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall mit Fahrerflucht: Teurer Crash bei Rutesheim – Polizei sucht Porsche-Fahrer

Unfall mit Fahrerflucht

Teurer Crash bei Rutesheim – Polizei sucht Porsche-Fahrer

Nach einem heftigen Unfall bei Rutesheim bleibt nur ein junger Mann zurück, der sich als Beifahrer ausgibt. Vom Fahrer des teuren Sportwagens keine Spur.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei dem Unfall mit Fahrerflucht entstand ein Sachschaden von 140.000 Euro. (Symbolbild)
    Bei dem Unfall mit Fahrerflucht entstand ein Sachschaden von 140.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Mitten in der Nacht ist ein Porsche auf der A8 bei Rutesheim erst in die Schutzplanke, dann in die Betonleitwand gekracht – und der Fahrer des schwer demolierten Sportwagens hat das Weite gesucht. Als die Polizei eintraf, stand der Wagen quer auf der Fahrbahn. Nur ein 21-Jähriger war noch am Ort des Unfalls, er gab sich als Beifahrer aus und kam verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

    Zuvor soll der Porsche-Fahrer bei überhöhter Geschwindigkeit nach rechts abgekommen, gegen die Leitplanke gestoßen, nach links abgewiesen worden und mit aller Wucht gegen eine Betonleitwand geprallt sein. Von Fahrer und mutmaßlich weiteren Insassen fehlt laut Polizei jede Spur. Dabei ist der entstandene Sachschaden mit 140.000 Euro beträchtlich.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden