Unfall: Kleinkind bei Autounfall verletzt

Kleinkind bei Autounfall verletzt

Ein Mann will mit seinem Auto links abbiegen und übersieht dabei den Gegenverkehr. Für ein mit ihm fahrendes Kind und seine Beifahrerin hat das Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Unfall wurde die B36 mehrere Stunden lang voll gesperrt. (Symbolbild)
    Nach dem Unfall wurde die B36 mehrere Stunden lang voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bei einem Unfall im Landkreis Karlsruhe ist ein vierjähriges Kind verletzt worden. Zwei Autos waren am Nachmittag auf der Bundesstraße 36 kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Auch eine Beifahrerin und einer der Fahrer wurden leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde im Auto eingeschlossen, Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie. Die drei Leichtverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

    Ersten Erkenntnissen zufolge wollte einer der Fahrer mit seinem Wagen an einer Abfahrt bei Graben-Neudorf links abbiegen und übersah dabei das auf der Bundesstraße 36 entgegenkommende Auto. Es kam zum Zusammenstoß, die B36 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. An den Autos entstand laut Polizei ein Schaden von rund 20.000 Euro.

