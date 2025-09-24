Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Rastatt: Seniorin wird von Kleintransporter erfasst und stirbt

Unfall in Rastatt

Seniorin wird von Kleintransporter erfasst und stirbt

Ein Mann fährt in Rastatt mit einem Kleintransporter rückwärts aus einer Einfahrt. Doch dort ist eine Fußgängerin unterwegs.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Seniorin ist nach einem Unfall in Rastatt gestorben. (Symbolbild)
    Eine Seniorin ist nach einem Unfall in Rastatt gestorben. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Eine Seniorin ist in Rastatt von einem Kleintransporter erfasst worden und gestorben. Polizeiangaben zufolge erlag die 86-Jährige ihren Verletzungen in einer Klinik.

    Nach bisherigen Erkenntnissen war der 31-jährige Transporterfahrer am Dienstag rückwärts aus einer Einfahrt gefahren. Die Frau ging zu Fuß dahinter über den Gehweg, wurde erfasst, fiel zu Boden und wurde offenbar durch das Fahrzeug überrollt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden