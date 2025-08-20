Kabinenroller stößt mit Auto zusammen - ein Schwerverletzter

Ein Senior ist auf der Bundesstraße 463 im Zollernalbkreis in seinem Elektro-Kabinenroller mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Mann sei mit seinem dreirädrigen Fahrzeug im Begegnungsverkehr frontal mit einem Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Senior hielt ersten Ermittlungen zufolge am Dienstag demnach zunächst an der Wartelinie eines Linksabbiegestreifens in Albstadt an. Dann sei er losgefahren und mit dem Auto eines 38-Jährigen zusammengestoßen, der geradeaus fuhr, sagte der Sprecher. Ein Rettungshubschrauber flog den Senior mit schweren Verletzungen in eine Klinik.