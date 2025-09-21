Logo all-in.de
Motorradfahrer fährt gegen Stein und verletzt sich schwer

Ein Motorradfahrer kommt von der Straße ab. Doch dort ist ein Hindernis. Der Biker muss ins Krankenhaus.
Von dpa
    Die Einsatzkräfte eilten zu dem Unfallort. (Symbolbild)
    Die Einsatzkräfte eilten zu dem Unfallort. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Mit seinem Motorrad ist ein Mann gegen einen Stein gefahren und dabei im Kreis Rastatt schwer verletzt worden. Der 30-Jährige sei zuvor aus bislang unklaren Gründen in einer Kurve bergabwärts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend sei es zu dem Aufprall gekommen. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag bei Gernsbach.

