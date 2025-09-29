Logo all-in.de
Unfall: Gleitschirmpilotin stürzt ab und verletzt sich schwer

Per Winde wird in Unterschneidheim eine Frau mit ihrem Gleitschirm nach oben gezogen. Doch dann kommt eine Böe auf.
    Bei Unterschneidheim ist eine Gleitschirmpilotin abgestürzt. (Symbolbild)
    Ein Gleitschirmpilotin ist bei Unterschneidheim (Ostalbkreis) abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Polizeiangaben zufolge fiel die 46-Jährige aus etwa 25 Metern Höhe zu Boden. Von einem Fremdverschulden geht die Polizei nicht aus, wie ein Sprecher sagte. Die Pilotin war am Sonntag mit einer Winde in die Höhe gezogen worden und wohl durch eine Windböe ins Trudeln geraten. Obwohl sie noch versuchte, dagegen zu steuern, konnte sie den Absturz nicht mehr verhindern.

