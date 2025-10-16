Fußgängerin von Auto angefahren – Passanten eilen zu Hilfe

Eine 34 Jahre alte Frau ist im Stuttgarter Stadtbezirk Botnang beim Überqueren der Fahrbahn von einem Wagen angefahren und schwer verletzt worden. «Die Frau wurde angefahren und landete unter dem Auto», sagte ein Polizeisprecher am Abend. Ihr zweijähriges Kind, das sich in einem Kinderwagen befand, wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge fuhr eine 23-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Wagen am Nachmittag beim Links-Abbiegen die Fußgängerin an. Die Frau geriet unter das Fahrzeug, während der Kinderwagen umkippte und das Kind hinausfiel.

Passanten eilten laut Polizei zu Hilfe, hoben das Auto an und befreiten die schwer verletzte Frau. Rettungskräfte versorgten die Verletzte, die Frau wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Auch das leicht verletzte Kind sowie ein Passant, der nach dem Anheben des Fahrzeugs Schmerzen verspürt habe, seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.