Frau muss husten und landet mit Auto im Graben

Mutmaßlich wegen eines Hustenanfalls ist eine Autofahrerin in Albstadt (Zollernalbkreis) mit ihrem Wagen in einen Graben geraten. Laut Polizei verletzte sich die 40-Jährige leicht und kam ins Krankenhaus.

Die Frau hatte nach eigenen Angaben am Dienstag nach einem Kreisverkehr husten müssen und kam dadurch mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte etwa drei Meter tief, die Feuerwehr barg es. Die Polizei schätzt den Schaden auf 6.000 Euro.