Autofahrerin bei Kollision schwer verletzt

Bei einem Frontal-Zusammenstoß auf einer Landstraße im Landkreis Böblingen sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Eine der Fahrerinnen war laut Polizei mit ihrem Wagen in einer Kurve bei Herrenberg erst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann beim Versuch, zurück auf die Straße zu lenken, in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß der Wagen der 69-Jährigen demnach mit dem Auto einer entgegenkommenden 19-Jährigen zusammen.

Die 69-Jährige wurde bei dem Unfall am Freitag schwer verletzt, die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide Frauen in ein Krankenhaus. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden, die Fahrbahn wurde gesperrt. Auch die Straßenmeisterei war im Einsatz. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 14.000 Euro.