Pkw kracht in Lastwagen - Autofahrer tödlich verletzt!

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw bei Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) ist ein 31-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann starb noch vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Autofahrer auf der Strecke in Richtung des Stadtteils Westgartshausen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er mit dem entgegenkommenden Lkw zusammen. Die Ermittlungen dauern an.