Auto überschlägt sich – 19-Jährige leicht verletzt

Bei einem Unfall zwischen Dielheim und Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) hat sich eine 19-Jährige mit ihrem Auto überschlagen und leicht verletzt. Sie kam nach Angaben der Polizei am Samstagmittag aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, prallte mit ihrem Fahrzeug gegen die Leitplanke, wodurch dieses ins Schleudern geriet, sich überschlug und auf dem Dach landete. Die Fahrerin wurde demnach vom Rettungsdienst behandelt und kam ins Krankenhaus. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden.

