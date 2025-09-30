Mitfahrerin wird bei schwerem Unfall auf der A96 aus Auto geschleudert

Bei einem Unfall am Montag kurz nach 14 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten (Kreis Ravensburg) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, erlitt eine Frau schwere Verletzungen, zwei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.

Wegen des Unfalls kam es am Nachmittag zu einer Sperrung der Autobahn und Verkehrsbehinderungen.

Unfall auf der A96: Mitfahrerin wird aus Auto geschleudert

Nach Angaben der Polizei kam das Auto einer 59-Jährigen aus noch unbekannter Ursache zwischen Aitrach und Aichstetten nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen nach knapp 100 Metern gegen eine Anzeigentafel und überschlug sich mehrfach.

Eine 32-jährige Mitfahrerin, die laut Polizei mutmaßlich nicht angeschnallt war, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

Die 59-jährige Fahrerin sowie ihr 38-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Auto nach schwerem Unfall auf der A96 abgeschleppt

Der Unfallwagen hat einen Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg den Wagen. Die Polizei schätzt den Schaden an der Anzeigentafel auf 5000 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Autobahn war bis kurz nach 16.30 Uhr zwischenzeitlich voll gesperrt. Es kam dadurch zu einem enormen Rückstau und Behinderungen auf der Umleitungsstrecke. (mit dpa)