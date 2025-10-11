Fahrer im Sekundenschlaf? Lkw stürzt Böschung hinab

Mutmaßlich weil der Fahrer in den Sekundenschlaf fiel ist ein Lastwagen bei Achberg (Landkreis Ravensburg) von der Autobahn 96 abgekommen, eine Böschung hinuntergestürzt und umgekippt. Andere Verkehrsteilnehmer befreiten den Mann aus dem Führerhaus, wie die Polizei mitteilte. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Der Sattelzug musste demnach abgeschleppt werden. Die Autobahn 96 wurde dafür mehrere Stunden lang in Teilen gesperrt. So sorgte der Unfall am Freitag für Stau. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 50.000 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen.