79-Jährige wird von Taxi erfasst und stirbt

In Heidelberg ist eine Seniorin von einem Taxi erfasst worden und noch am Unfallort gestorben. Ersten Polizeierkenntnissen zufolge wollte die 79 Jahre alte Fußgängerin am Vormittag die Fahrbahn überqueren, um zu einem wartenden Taxi zu gelangen. Dabei wurde sie von dem weiteren, abbiegenden Taxi erfasst, stürzte auf die Fahrbahn und wurde von dem Wagen überrollt. Ein Sachverständiger soll mit dem Verkehrsdienst der Polizei die genaue Unfallursache ermitteln.

Taxi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heidelberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis