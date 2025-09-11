Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Mädchen nach Kletterwand-Einsturz nicht mehr in Klinik

Unfälle

Mädchen nach Kletterwand-Einsturz nicht mehr in Klinik

Eine mobile Kletterwand stürzt bei einer Veranstaltung ein. Zwei Mädchen werden verletzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eines der verletzten Mädchen kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Eines der verletzten Mädchen kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Nach dem Einsturz einer mobilen Kletterwand in Albstadt (Zollernalbkreis) konnten beide verletzten Kinder das Krankenhaus noch am selben Tag wieder verlassen. Die acht bzw. zehn Jahre alten Mädchen befanden sich auf der Kletterwand, als diese einstürzte.

    Beide Mädchen wurden verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Zunächst hatte es geheißen, dass nur die Achtjährige ins Krankenhaus kam und die Zehnjährige am Unfallort behandelt wurde.

    Warum die Kletterwand am Dienstag zusammenbrach, blieb bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden