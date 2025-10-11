Linienbus kollidiert mit Auto - zwei Leichtverletzte

Beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Auto sind in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis zwei Frauen leicht verletzt worden. Die beiden saßen in dem Linienbus, wie die Polizei mitteilte. Der 42 Jahre alte Busfahrer habe einer 41-jährigen Autofahrerin an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen, daraufhin kam es am Freitagabend zu der Kollision. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 12.000 Euro.

