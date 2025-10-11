Kran reißt Oberleitung herunter: Reparaturen dauern länger

Nachdem in Freiburg ein Abfallwagen mit ausgefahrenem Kran eine Oberleitung abgerissen hat, dauern die Reparaturen wider Erwarten weiter an. Die Schäden seien schlimmer als gedacht, teilte die Freiburger Verkehrs AG (VAG) mit. Bis einschließlich Dienstag fahren demnach weiter Ersatzbusse auf der Linie 4 von der Bissierstraße bis Messe.

Den Angaben zufolge werden die Arbeiten an den Oberleitungen kommende Woche fortgesetzt. Dabei könnten sich am Montag und Dienstag auch bei den Buslinien 10, 22 und 36 Fahrstrecken ändern. Die Straßenbahnlinie 4 werde erst ab Mittwoch wieder normal fahren. Am Dienstag sollen erste Testfahrten auf dem gesperrten Abschnitt stattfinden. Bis dahin verkehrt die Linie 4 nur zwischen Innsbrucker Straße und Bissierstraße.

Reparatur sollte zum Sonntag abgeschlossen sein

Laut Polizei erfasste ein Abfallwagen mit ausgefahrenem Kran am Mittwoch beim Abbiegen die Oberleitung einer Straßenbahn und riss diese nieder. Ein Rollerfahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zudem wurden zwei Autos im Kreuzungsbereich beschädigt. Weiterhin gebe es Einschränkungen an der Ampel nahe der Oberleitung, hieß es von der VAG.