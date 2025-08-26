Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A6

Ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen hat auf der Autobahn 6 bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Die Fahrzeuge waren aus zunächst unbekannten Gründen zwischen Sinsheim und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg kollidiert, wie eine Polizeisprecherin sagte. In Richtung Mannheim wurden nach dem Unfall zunächst zwei der drei Fahrspuren gesperrt. Etwas später konnte zunächst eine der Spuren wieder freigegeben werden, sagte die Sprecherin.

Die Unfallaufnahme und Ermittlungen dauerten an, Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.